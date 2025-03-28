Синоптик Леус спрогнозировал апрельское тепло в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве воздух прогреется до апрельских значений в пятницу, 28 марта, и достигнет от 9 до 11 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

Синоптик отметил, что в ближайшие два-три часа туман в городе сменится дождем, который прекратится во второй половине дня. Тогда же на облачном небе возникнут прояснения и температура воздуха начнет расти.

Леус напомнил, что вторник и среда, 25 и 26 марта, стали относительно прохладными днями с температурой от 5 до 7 градусов выше 0. Однако в пятницу воздух прогреется до значений конца первой декады апреля.

Кроме того, в грядущие выходные, 29 и 30 марта, ожидается сохранение теплой погоды. Дневные температуры будут превышать отметку в 10 градусов, а в некоторых районах достигнут 15 градусов, подытожил специалист.

Сильное потепление затронет европейскую часть России, а майская погода коснется юга страны, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Вместе с тем температура до 15 градусов установится в Москве и Московской области в последние дни марта.

В свою очередь, синоптик Татьяна Позднякова заявила, что нынешний март в столице может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Она уточнила, что первые две декады месяца по температурному режиму превысили норму в среднем на 5 градусов. При этом последняя декада марта тоже прогнозируется теплее многолетних значений на 3–4 градуса.

