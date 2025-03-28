Двоих выживших при сходе лавины туристов доставили в Магадан на борту санавиации. Их направили в областную больницу. Медики предварительно диагностировали переохлаждение, шок, тяжелое психологическое состояние.

До пострадавших было тяжело добраться. Из-за погодных условий самолет МЧС посадили в нескольких километрах от места ЧП. Спасателям пришлось идти к туристам пешком по скалам в снегоступах. Потом пострадавших на носилках спустили к подножию горы.

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