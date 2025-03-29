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Происшествия

Землетрясение силой 4,9 балла зафиксировано возле южных Курил

Фото: 123RF/haritonoff

Подземные толчки магнитудой 4,9 произошли около побережья южных Курил. Об этом рассказала глава сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.

По данным ученых, землетрясение было зафиксировано в Охотском море.

"Его эпицентр находился в 239 километрах севернее села Рейдово на курильском острове Итуруп, очаг – на глубине 496 километров", – приводит РИА Новости слова Семеновой.

Сообщения об ощутимости толчков в населенных пунктах Курильских островов не поступали. В регионе не объявляли тревогу цунами.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске Ставропольского края. Эпицентр толчков находился на глубине 17 километров в Предгорном муниципальном округе, в селе Юца.

Еще одно сейсмособытие было зафиксировано около границы Киргизии и Казахстана в ночь на 28 марта. Интенсивность землетрясения составила 5,5 балла. Жители ближайших населенных пунктов ощущали толчки на протяжении 10–12 секунд.

Популярные туристические регионы Таиланда не пострадали от землетрясения

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