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Землетрясение силой 4,9 балла зафиксировано возле южных Курил
Фото: 123RF/haritonoff
Подземные толчки магнитудой 4,9 произошли около побережья южных Курил. Об этом рассказала глава сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
По данным ученых, землетрясение было зафиксировано в Охотском море.
"Его эпицентр находился в 239 километрах севернее села Рейдово на курильском острове Итуруп, очаг – на глубине 496 километров", – приводит РИА Новости слова Семеновой.
Сообщения об ощутимости толчков в населенных пунктах Курильских островов не поступали. В регионе не объявляли тревогу цунами.
Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске Ставропольского края. Эпицентр толчков находился на глубине 17 километров в Предгорном муниципальном округе, в селе Юца.
Еще одно сейсмособытие было зафиксировано около границы Киргизии и Казахстана в ночь на 28 марта. Интенсивность землетрясения составила 5,5 балла. Жители ближайших населенных пунктов ощущали толчки на протяжении 10–12 секунд.
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