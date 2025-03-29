Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске

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Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Пятигорске Ставропольского края. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону сообщает РИА Новости.

Уточняется, что эпицентр толчков находился на глубине 17 километров в Предгорном муниципальном округе, в селе Юца. На поверхности землетрясение ощущалось ориентировочно в 2,0 балла.

В результате сейсмособытия никто не пострадал. Местные системы ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.

28 марта землетрясение произошло в Мьянме, очаг подземных толчков располагался возле тайской провинции Ратчабури. В столице Таиланда, Бангкоке, и некоторых регионах Мьянмы объявили режим ЧП. Кроме того, тайские аэропорты временно прекратили свою работу.

По последним данным, в результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека, а в Таиланде – еще 10 человек. Владимир Путин после случившегося выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну.