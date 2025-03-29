Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:18

Происшествия

Самолет потерпел крушение на авиашоу в Австралии

Фото: телеграм-канал SHOT

Легкомоторный самолет Pitts Special разбился во время Австралийского международного авиашоу Avalon. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 28 марта на юго-западе от Мельбурна. Самолет демонстрировал маневр петля, однако в какой-то момент 50-летний пилот не справился с управлением, в результате чего воздушное судно рухнуло на взлетную полосу.

Пилота доставили в больницу, в данный момент он находится в тяжелом состоянии. Никто из зрителей авиашоу не пострадал.

Ранее два реактивных самолета Alpha Jet, которые входили в пилотажную группу Patrouille de France, разбились во время тренировки на востоке Франции. Столкновение самолетов произошло во время выполнения группового виража.

Еще один инцидент произошел до этого в американском штате Пенсильвания, где одномоторный самолет потерпел крушение рядом с домом престарелых в округе Ланкастер. В результате на месте вспыхнул пожар.

Новости мира: в ЮАР пилот самолета разбился во время авиашоу

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика