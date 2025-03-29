Самолет потерпел крушение на авиашоу в Австралии

Фото: телеграм-канал SHOT

Легкомоторный самолет Pitts Special разбился во время Австралийского международного авиашоу Avalon. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 28 марта на юго-западе от Мельбурна. Самолет демонстрировал маневр петля, однако в какой-то момент 50-летний пилот не справился с управлением, в результате чего воздушное судно рухнуло на взлетную полосу.

Пилота доставили в больницу, в данный момент он находится в тяжелом состоянии. Никто из зрителей авиашоу не пострадал.

Ранее два реактивных самолета Alpha Jet, которые входили в пилотажную группу Patrouille de France, разбились во время тренировки на востоке Франции. Столкновение самолетов произошло во время выполнения группового виража.

Еще один инцидент произошел до этого в американском штате Пенсильвания, где одномоторный самолет потерпел крушение рядом с домом престарелых в округе Ланкастер. В результате на месте вспыхнул пожар.