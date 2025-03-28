МАК опубликовал окончательный отчет по катастрофе с SSJ в Шереметьево

Фото: ТАСС/Федор Малинин

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета SSJ 100, которая произошла в 2019 году в аэропорту Шереметьево.

5 мая 2019 года самолет "Аэрофлота" SSJ 100, который должен был выполнить рейс Москва – Мурманск, менее чем через полчаса полета вернулся в Шереметьево и совершил аварийную посадку в аэропорту. Сразу после этого борт загорелся. В самолете находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, еще 10 были госпитализированы с различными травмами.

Согласно распоряжению правительства Москвы, родственники погибших в результате катастрофы получили по 1 миллиону рублей. Пострадавшие, которые были госпитализированы в городские больницы, получили компенсацию в 500 тысяч рублей, и 250 тысяч рублей получили пострадавшие, которым оказали помощь амбулаторно. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В отчете МАК сказано, что причиной катастрофы SSJ стали некоординированные управляющие действия капитана при посадке самолета. В СК заявляли, что командир самолета Денис Евдокимов после возвращения в воздушную гавань осуществил жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу. Борт трижды подскакивал с взлетно-посадочной полосы, после чего подломились опоры шасси. В настоящее время Евдокимов отбывает срок в колонии-поселении. Химкинский суд приговаривал его к шести годам лишения свободы.

При этом указывается, что ошибка бортпроводника по открытию задней двери не привела к разгоранию пожара и не оказала влияния на тяжесть последствий. В свою очередь, результаты судебно-медицинских экспертиз показали, что причиной смерти 40 из 41 погибшего стали ожоги.

По итогам расследования авиационный комитет рекомендовал тем, кто эксплуатирует, SSJ совершенствовать управление безопасностью полетов, проводить и документировать периодическую подготовку летных экипажей.

В отчете МАК также рекомендовал разработчику SSJ RRJ-95 рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию и летную документацию судна.

