Гособвинение запросило 6 лет колонии для пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet

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Прокурор попросила суд приговорить к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова, который был командиром пассажирского самолета Superjet 100, сгоревшего во время посадки в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. С таким ходатайством выступила представитель надзорного ведомства на заседании Химкинского городского суда.

"Прошу суд признать Евдокимова виновным по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения") и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении", – цитирует ее ТАСС.

Кроме того, гособвинение настаивает на том, чтобы Евдокимову запретили управлять транспортом в течение трех лет. Прокурор указала на то, что воздушное судно не было сбалансировано, а пилот, в свою очередь, не ощущал аварийной ситуации и не установил код аварийности. По словам представителя прокуратуры, посадка самолета осуществлялась с перегрузкой.

"В момент третьего касания стойки были уже частично разрушены. Первый удар стойки выдержали, второй удар же о полосу был очень сильным, после чего стойки были надломаны. Причина катастрофы – несоблюдение правил эксплуатации судна", – резюмировала она.

Катастрофа произошла 5 мая 2019 года. В аэропорт Шереметьево приземлился горящий самолет. В результате катастрофы погиб 41 человек. Прокуратура и Ространснадзор организовали проверки в связи с катастрофой.

По версии следствия, командир воздушного судна Денис Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, что привело к разрушению самолета. Представитель СК Игорь Краснов отмечал, что посадка SSJ 100 была сделана на слишком большой скорости. Лайнер трижды подскакивал с ВПП, после чего подломились опоры шасси.

В отношении Евдокимова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба".

