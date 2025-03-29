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Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке возросло до 13, передает газета Thairath.

По данным журналистов, еще 10 человек пострадали, а 118 признаны пропавшими без вести.

В полиции СМИ рассказали, что 8 человек погибли при обрушении строящегося здания Управления генерального аудитора, которое находилось на севере Бангкока. В настоящий момент там продолжается поисково-спасательная операция.

Также один строитель, являвшийся гражданином Мьянмы, погиб при землетрясении, находясь на другом строительном объекте. Прочие летальные исходы произошли из-за падений с высоты и при эвакуации по пожарной лестнице.

Утром в пятницу, 28 марта, в Таиланде произошло землетрясение. Его толчки ощущались почти во всех районах страны и в пяти соседних государствах.

В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1 002 человек. Также известно, что пострадали еще 2 376 граждан. При этом множество людей признаны пропавшими без вести.

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением, заявив, что в России разделяют скорбь дружественного народа. Российское МЧС направило в Мьянму два самолета со спасателями и врачами по указанию Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова.