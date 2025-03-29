Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 13:30

Происшествия

Новости мира: в Южной Корее бушуют рекордные лесные пожары

Новости мира: в Южной Корее бушуют рекордные лесные пожары

Новое землетрясение произошло в Мьянме рядом со столицей

Российские туристы застряли в Мьянме после разрушительного землетрясения

Новости регионов: в Магаданской области расследуют гибель туристов под лавиной

В Москве произошло ДТП с вылетом автомобиля на тротуар

В Мьянме закрыты основные международные аэропорты из-за землетрясения

В Бангкоке может находятся около двух тысяч российских туристов

Новости мира: легкомоторный самолет разбился во время авиашоу в Австралии

Состояние пострадавших при крушении батискафа россиян улучшилось

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило тысячу

Южная Корея столкнулась с самыми масштабными лесными пожарами за всю историю наблюдений. Огонь уже охватил около 65 тысяч гектаров, погибли 28 человек, 24 пострадали. Пламя угрожает объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Мексике два мощных шторма обрушились на города Рейноса, Мак-Аллен и остров Падре, вызвав катастрофические наводнения. Под водой оказались проспекты, шоссе, больницы и торговые центры. Власти перевели учебные заведения на дистанционный формат, но и он оказался под угрозой из-за массовых отключений электроэнергии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарпогодаза рубежомвидеоЕвгения МирошкинаЮлия Неклесова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика