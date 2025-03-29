Новости мира: в Южной Корее бушуют рекордные лесные пожары

Южная Корея столкнулась с самыми масштабными лесными пожарами за всю историю наблюдений. Огонь уже охватил около 65 тысяч гектаров, погибли 28 человек, 24 пострадали. Пламя угрожает объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Мексике два мощных шторма обрушились на города Рейноса, Мак-Аллен и остров Падре, вызвав катастрофические наводнения. Под водой оказались проспекты, шоссе, больницы и торговые центры. Власти перевели учебные заведения на дистанционный формат, но и он оказался под угрозой из-за массовых отключений электроэнергии.

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