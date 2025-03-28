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28 марта, 07:15

Происшествия

Выжившая в трагедии с батискафом рассказала о моменте крушения

Выжившая в трагедии с батискафом рассказала о моменте крушения

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Одна из выживших в трагедии с батискафом в Хургаде, рассказала о том, как произошла авария. По ее словам, она с тремя детьми стояла на батискафе, готовясь к погружению, когда судно начало погружаться с открытыми люками.

Вода начала поступать внутрь, и пострадавшая сразу начала вытаскивать детей. Она успела спасти их, но поняла, что не сможет выбраться на пирс. Тогда она начала отплывать подальше от подводной лодки.

В результате аварии погибли шесть россиян, включая двоих детей, а 23 человека получили травмы. Следственный комитет России начал расследование происшествия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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