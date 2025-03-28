Очевидцы рассказали о последствиях землетрясений в Мьянме и Таиланде

Мощное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. На данный момент известно уже о 144 погибших. Кроме того, толчки ощущались в соседних государствах, включая Таиланд – там погибло как минимум восемь человек. Подробности и комментарии очевидцев – в материале Москвы 24.

Разрушительно и смертоносно

Фото: AP Photo/Aung Shine Oo

Подземные толчки магнитудой 7,7 балла начались в 12:50 по местному времени неподалеку от Мандалая – второго по величине города Мьянмы. Примерно через 12 минут последовало второе землетрясение мощностью 6,4 балла.

По последним данным, известно о 144 погибших и 732 пострадавших, сообщил исполняющий обязанности президента страны Мин Аун Хлайн. Также местные СМИ сообщили, что среди жертв – минимум пять детей, которые попали под завалы обрушившейся школы. При этом под обломками остаются еще 15 учеников. Данные о погибших или пострадавших россиянах в Мьянме не поступали.

Кроме того, в городе Сагайн упал мост длиной примерно в километр и частично разрушился исторический дворец Мандалай. С крыши одной из многоэтажек хлынули потоки воды из открытых бассейнов, смывшие прохожих. В итоге в пострадавших регионах страны объявили чрезвычайное положение. Соболезнования в связи со случившимся уже выразил Владимир Путин, а также власти Германии, Австрии и других стран.

Нынешнее землетрясение оказалось в 30–40 раз сильнее предыдущего, которое случилось в 2016 году. Об этом RT рассказал заведующий лабораторией сейсмической опасности ИФЗ РАН Алексей Завьялов. По его словам, толчки с подобной интенсивностью происходят на Земле приблизительно 15–17 раз в год.

Кроме того, афтершоки ощущались в соседних странах, включая Таиланд. Например, в Бангкоке зафиксировали толчок магнитудой 4,2 балла. Погибло восемь человек, более 110 числятся пропавшими без вести, заявил журналистам глава МВД страны Анутхин Чанвиракун. Также из-за разрушения одного из строящихся зданий под завалами оказалось как минимум 67 рабочих. В то же время местные СМИ сообщили уже о 10 погибших, 16 пострадавших и 101 пропавшем без вести. Власти объявили чрезвычайное положение и классифицировали произошедшее как крупномасштабное бедствие.

Посольство РФ в Таиланде опубликовало сообщение, что данных о погибших и пострадавших россиянах пока нет. В Российском союзе туриндустрии (РСТ), в свою очередь, отметили, что стихия не затронула популярные туристические регионы – Пхукет, Кхао Лак, Краби, Самуй.

"Казалось, здание просто рухнет"

Фото: AP Photo/Sakchai Lalit

Российская туристка, которая была во время землетрясения в Мьянме, рассказала телеканалу "360", что находилась в квартире и сильно испугалась. По ее словам, в последнее время толчки случаются в регионе часто, но настолько сильные – впервые.





очевидица землетрясения в Мьянме У меня девятый этаж. Я готовила, и потрясло так, что из кастрюли вода выплескиваться стала. Мерзкое ощущение.

Другая очевидица рассказала URA.RU, что находилась дома вместе с домработницей. Чтобы удержать равновесие, женщины схватились за руки и зацепились за дверной проем. Затем, не успев обуться, они побежали на улицу.

"Вода в бассейне рядом с домом выплескивалась, как будто кипящая", – уточнила она.

Турист из Таиланда Игорь в беседе с телеканалом Москва 24 назвал землетрясение "одним из самых больших в своей жизни". По его словам, в Бангкоке качались здания, все "стояло на ушах".

При этом местные власти не уведомляли о возможном бедствии в регионе, рассказала телеканалу Москва 24 россиянка Полина.

"Единственное, что сделала администрация кондоминиума, – предупредила о том, что нужно покинуть помещение. <...> Было совершенно непонятно, что происходит. Казалось, здание сейчас просто рухнет", – поделилась девушка.

А вот очевидица из Бангкока Яна рассказала "Газете.ру", что изначально списала всю ситуацию на головокружение.





очевидица землетрясения в Мьянме Потом увидела, что дом трясет, ваза ходит ходуном по столу. Испугалась, когда поняла, что это землетрясение и довольно сильное. Не успела выйти из дома – оно закончилось. Рядом из высоток эвакуировались люди, работала сирена.

А россиянин Александр в беседе с журналистами отметил, что толчки ощущались даже в 500 километрах от эпицентра. Интенсивность была настолько высокой, что в регионе "шатались одноэтажные постройки".

