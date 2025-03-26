Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Чили

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Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в регионе Тарапака на севере Чили. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков находился в 97 километрах от города Альто-Осписио, в котором проживают примерно 105 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине 100 километров.

На момент публикации сообщений о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступало.

Ранее землетрясение силой 6–7 баллов произошло на севере Армении. Его зафиксировали в 6 километрах от города Спитак в Лорийской области. Подземные толчки ощущали также жители областей Ширак и Тавуш.

После подземных толчков неподалеку от армянского города Спитак было выявлено 45 афтершоков. Самый сильный из них магнитудой 3,2 наблюдался в 9 километрах от Спитака. В МВД страны предупредили, что подобные толчки еще будут ощущаться в течение определенного времени.