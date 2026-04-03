03 апреля, 14:02

Происшествия

Москвичка весом 130 кг чуть не умерла от укола для похудения после крылышек и пива

Фото: 123RF.com/fokusgood

Жительница Москвы весом 130 килограммов чуть не умерла после укола для похудения, сообщает телеграм-канал Shot.

Женщина хотела похудеть и начала заниматься в тренажерном зале с персональным тренером, который порекомендовал ей экспериментальный препарат для лечения ожирения.

Москвичка нашла препарат самостоятельно, заказала его и начала колоть, не соблюдая дозировки. Одновременно с этим она проигнорировала условия безопасного применения, а именно соблюдение диеты и запрет на совмещение с алкоголем.

В один из вечеров женщина съела острые куриные крылья, запила их пивом и сделала себе инъекцию. После этого у нее поднялась температура, начались боли в спине и рвота. Медики доставили ее в больницу в критическом состоянии.

В результате жительнице столицы диагностировали острый панкреатит и перитонит. Это опасные для жизни состояния, которые требуют немедленного вмешательства. Сейчас женщина находится в стационаре, за ней наблюдают специалисты. Кроме того, ее посадили на строгую лечебную диету.

Ранее врач-эндокринолог Егана Королева заявила, что потенциальная замена "Оземпика" – новый препарат для похудения орфорглипрон, выпускаемый в виде таблеток, – вряд ли станет популярен в России. Специалист подчеркнула, что легально эти препараты в РФ не поставляются, а люди стали более осознанными и стараются не приобретать лекарства на черном рынке.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

