Москвичка весом 130 кг чуть не умерла от укола для похудения после крылышек и пива

Фото: 123RF.com/fokusgood

Жительница Москвы весом 130 килограммов чуть не умерла после укола для похудения, сообщает телеграм-канал Shot.

Женщина хотела похудеть и начала заниматься в тренажерном зале с персональным тренером, который порекомендовал ей экспериментальный препарат для лечения ожирения.

Москвичка нашла препарат самостоятельно, заказала его и начала колоть, не соблюдая дозировки. Одновременно с этим она проигнорировала условия безопасного применения, а именно соблюдение диеты и запрет на совмещение с алкоголем.

В один из вечеров женщина съела острые куриные крылья, запила их пивом и сделала себе инъекцию. После этого у нее поднялась температура, начались боли в спине и рвота. Медики доставили ее в больницу в критическом состоянии.

В результате жительнице столицы диагностировали острый панкреатит и перитонит. Это опасные для жизни состояния, которые требуют немедленного вмешательства. Сейчас женщина находится в стационаре, за ней наблюдают специалисты. Кроме того, ее посадили на строгую лечебную диету.

Ранее врач-эндокринолог Егана Королева заявила, что потенциальная замена "Оземпика" – новый препарат для похудения орфорглипрон, выпускаемый в виде таблеток, – вряд ли станет популярен в России. Специалист подчеркнула, что легально эти препараты в РФ не поставляются, а люди стали более осознанными и стараются не приобретать лекарства на черном рынке.

