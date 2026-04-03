Россиян призвали соблюдать меры профилактики заболеваний, передающихся комарами

Россиянам в весенне-летний период стоит соблюдать меры профилактики заболеваний, передающихся через комаров. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В СМИ ранее начали появляться сообщения о том, что комары стали чаще переносить опасных паразитов – червей, живущих в легких и глазах. Также из-за потепления в центральных регионах страны фиксировались вспышки заражений дирофиляриозом.

"Дирофиляриоз – природно-очаговое паразитарное заболевание, передающееся комарами, которое встречается преимущественно в регионах с тeплым и влажным климатом", – напомнили в Роспотребнадзоре.

Человек заражается паразитами через укусы комаров, внутри которых развиваются личинки дирофилярий. Заболевание начинается в подкожной клетчатке в разных частях тела, на слизистых оболочках, а также в конъюнктиве глаза.

Природные очаги заболевания находятся в Азии и Африке, но из-за изменения климата в Европе отмечается расширение ареала комаров-переносчиков. На юге России также имеются природные очаги дирофиляриоза. Ежегодно в стране фиксируются единичные случаи заражения, но показатели не превышают среднемноголетних значений.

Кроме того, специалисты ведомства проводят мониторинг численности, пораженности и распространения комаров по всей стране. Также Роспотребнадзор проводит комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.

Гражданам, в свою очередь, посоветовали избегать укусов комаров. Для этого можно использовать репелленты и москитные сетки. Для уничтожения комаров в помещениях также подойдут электрофумигаторы.

Ранее сообщалось, что из-за теплой погоды в столичном регионе проснулась мошкара. Также в Подмосковье выявили первых мух и комаров. В числе прочего, из-за аномально теплой погоды в Тверской области раньше срока появились слепни.

