Новости

03 апреля, 15:21

Спорт

Лыжник Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на Кубке России

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не смог пробиться в полуфинал спринтерской гонки свободным стилем на финале Кубка России в Кировске.

Для попадания в следующий этап состязания спортсмену необходимо было занять первое или второе место в своем забеге. Однако лыжник финишировал третьим с результатом в 2 минуты 45,46 секунды.

Таким образом, Большунов уступил победителю Сергею Забалуеву 0,65 секунды. Второе место занял Вячеслав Мамичев, отставший на 0,24 секунды.

Кроме того, в финале Кубка России не сможет выступить и участник Олимпиады 2026 года Савелий Коростелев. В своем забеге он также стал третьим, показав результат в 2 минуты 55,89 секунды.

Ранее Коростелев раскрыл секрет норвежских спортсменов, из-за которого с ними никто не может соперничать. По его словам, они используют специальную смазку для лыж, которая хорошо работает в тяжелую погоду. В частности, такой способ они практикуют уже на протяжении 4 лет, что создало значительную разницу в уровне подготовки.

