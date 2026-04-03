Исторические скульптуры здания на Большой Дмитровке хотят восстановить

Две утраченные исторические скульптуры могут восстановить на доме 2 на улице Большой Дмитровке в центре Москвы. Об этом сообщил автор инициативы, советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов.

"Восстановление скульптур поможет сохранить уникальную стилистику центра столицы и авторский замысел архитектора, а также поддержать традицию бережного отношения к наследию", – цитирует Леонова Агентство "Москва".

Здание, расположенное в центре Москвы, было реконструировано в 1930-е годы по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. В ниши по бокам от дверей вестибюля станций метро "Театральная" и "Охотный Ряд" тогда поместили фигуры "Физкультурник с гранатой" и "Физкультурник с мячом" по проекту Арменака Степанянца.

Со временем скульптуры были утрачены из-за их неудовлетворительного состояния – фигуры оказались выполнены из материалов, со временем разрушающихся под воздействием внешней среды.

Идею восстановления исторического облика здания поддержали специалисты столичного департамента культурного наследия. В департаменте считают, что сохранившиеся архивные фотографии и аналогичные скульптуры делают возможным их воссоздание. Но это потребует времени и совместных усилий архивистов, историков, скульпторов и инженеров.

"Но это важный шаг к восстановлению исторического облика здания", – отметили в департаменте.

