Лукашенко заявил, что советовал Трампу не лезть в войну Израиля с Ираном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что советовал американскому президенту Дональду Трампу не лезть в войну Израиля с Ираном. Он высказался об этом в ходе открытия новой поликлиники в Минске.

По его словам, он сказал Трампу об этом во время последних переговоров.

"Я им говорю: "Израиль хотел повоевать против Ирана – пусть повоюют. Дайте ему повоевать, вы чего туда лезете, вы же похороните там своих людей", – передает его слова агентство БелТА.

Глава республики добавил, что, когда в США "потихоньку начали поступать гробы", общество возмутилось, и теперь две трети не одобряют эту "авантюру". Лукашенко подчеркнул, что Трамп должен дать Израилю повоевать с Ираном, и отметил, что "чужими руками" все умеют воевать, приведя в пример Украину и Запад.

Помимо этого, белорусский лидер указал на то, что американцы начали уходить из региона. Он отметил, что "здравый смысл" взял верх.

"Вы слышите эти заявления: "Мы там разбомбили", "Ракетой убили", "Уран завтра заберем". Но главное – это нефть: "Остров Харк захватим". <...> Но американцы потихоньку оттуда начали уходить. Уверен, и евреи поймут, что они не туда влезли", – заключил Лукашенко.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

