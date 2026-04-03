"Мосбилет" представил новые промокоды в городские театры

Сервис "Мосбилет" подготовил специальные промокоды, позволяющие приобрести билеты в столичные театры со скидкой, в честь своего дня рождения. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

"В "Мосбилете" объединены самые значимые культурные события: городские фестивали, выставки, спектакли и концерты, а также представлены тематические подборки и персональные рекомендации. Приобрести билеты можно без наценок и комиссии", – напомнили в сервисе.

В частности, по промокоду зрители могут посетить спектакли Театра сатиры с 15-процентной скидкой. Акция длительностью с 2 по 10 апреля распространяется на постановки "Бешеные деньги", "Скупой, или Школа лжи" и "Иван Васильевич". Необходимое условие – стоимость билетов должна начинаться от 1 тысячи рублей.

В свою очередь, Театр кошек Куклачева предлагает скидку в 20% на представление "Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали", а также на другие спектакли, запланированные с 1 по 5 мая. Для получения льготы билеты нужно купить в период с 2 по 7 апреля.

Аналогичная скидка в эти же даты действует и в Новом драматическом театре. В акции участвуют майские спектакли, среди которых психологический триллер "Камера обскура", режиссерская версия пьесы Александра Островского "Счастливый день", а также постановка "Белый пудель".

Отмечается, что промокоды можно использовать несколько раз. Причем предложения будут обновляться в течение нескольких недель, предоставляя жителям Москвы скидки и на другие постановки в лучших театрах города.

Получить ваучер и узнать подробности акции можно по ссылке.

Ранее "Мосбилет" пригласил жителей и гостей столицы посетить выставку "Упование мое". Мероприятие проходит в Музее обороны Москвы до 10 июня.

На выставке в том числе представлены работы художника Максима Демина на тему духовности и культурного наследия через призму современного искусства. Среди представленных экспонатов также есть и уникальные предметы, в том числе каски времен Великой Отечественной войны, найденные самим автором.

