Новости

Новости

03 апреля, 14:34

Культура

"Мосбилет" представил новые промокоды в городские театры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Мосбилет" подготовил специальные промокоды, позволяющие приобрести билеты в столичные театры со скидкой, в честь своего дня рождения. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

"В "Мосбилете" объединены самые значимые культурные события: городские фестивали, выставки, спектакли и концерты, а также представлены тематические подборки и персональные рекомендации. Приобрести билеты можно без наценок и комиссии", – напомнили в сервисе.

В частности, по промокоду зрители могут посетить спектакли Театра сатиры с 15-процентной скидкой. Акция длительностью с 2 по 10 апреля распространяется на постановки "Бешеные деньги", "Скупой, или Школа лжи" и "Иван Васильевич". Необходимое условие – стоимость билетов должна начинаться от 1 тысячи рублей.

В свою очередь, Театр кошек Куклачева предлагает скидку в 20% на представление "Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали", а также на другие спектакли, запланированные с 1 по 5 мая. Для получения льготы билеты нужно купить в период с 2 по 7 апреля.

Аналогичная скидка в эти же даты действует и в Новом драматическом театре. В акции участвуют майские спектакли, среди которых психологический триллер "Камера обскура", режиссерская версия пьесы Александра Островского "Счастливый день", а также постановка "Белый пудель".

Отмечается, что промокоды можно использовать несколько раз. Причем предложения будут обновляться в течение нескольких недель, предоставляя жителям Москвы скидки и на другие постановки в лучших театрах города.

Получить ваучер и узнать подробности акции можно по ссылке.

Ранее "Мосбилет" пригласил жителей и гостей столицы посетить выставку "Упование мое". Мероприятие проходит в Музее обороны Москвы до 10 июня.

На выставке в том числе представлены работы художника Максима Демина на тему духовности и культурного наследия через призму современного искусства. Среди представленных экспонатов также есть и уникальные предметы, в том числе каски времен Великой Отечественной войны, найденные самим автором.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

