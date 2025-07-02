Посольство РФ в Турции не получало обращений россиян из-за лесных пожаров

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Российское посольство в Турции сообщило ТАСС, что не получало обращений от россиян в связи с лесными пожарами в стране, а также данных об эвакуации из отелей.

По данным диппредставительства, в некоторых регионах, находящихся на побережье Эгейского и Средиземного морей, сохраняется серьезная пожароопасная обстановка, возникают новые очаги возгорания.

Местные власти продолжают борьбу со стихией с использованием воздушных и наземных средств. Международный аэропорт имени Аднана Мендереса в Измире работает штатно.

"Посольство в очередной раз призывает российских граждан быть осторожными, внимательно следить за складывающейся обстановкой и новостями", – добавили там.

В настоящее время в Турции бушуют лесные пожары. Очаги возгорания фиксировались в провинциях Айдын, Балыкесир, Биледжик, Болу, Мерсин, Манисе, Сакарья и Чанаккале, а также в туристических Анталье и Измире. Чрезвычайная ситуация возникла из-за рекордно высоких температур, превышающих климатическую норму.

Однако туристы, решившие отказаться от поездок в Измир из-за пожаров, не смогут вернуть потраченные деньги, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, пожар является форс-мажором, и в таких случаях компенсации не предусмотрены.