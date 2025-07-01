РСТ: отказавшиеся от поездки в Измир из-за пожаров не смогут вернуть средства

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Туристы, которые решили отказаться от поездок в турецкий Измир из-за опасности пожаров, не смогут возместить потраченные средства, заявил в беседе с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Пожар – это форс-мажор. При форс-мажоре как таковых компенсаций не предусмотрено", – объяснил он.

В это же время туристические компании могут в договорном порядке помочь гражданам. Например, предложить другие варианты тура, если какие-то факты действительно мешают туристам отдыхать.

Тем не менее на данный момент РСТ не получал никаких запросов от отдыхающих в Турции. Эвакуация, проводившаяся в Измире 29 июня, не затронула туристическую инфраструктуру, а касалась лишь сельской местности. Кроме того, в этом регионе обычно отдыхает менее 5% россиян, добавил Горин.

"95% выбирают в другие регионы Турции. Самые популярные – это Алания, Бодрум, Даламан, Анталья", – перечислил вице-президент РСТ.

На западе Турции продолжаются лесные пожары, очаги возгораний зафиксированы не только в Измире, но и в других популярных туристических регионах – Анталье и Айдыне.

В частности, аэропорт Измира останавливал свою работу из-за задымления. Российское посольство в Турции уже призвало граждан учитывать ситуацию с пожарами при планировании своего отдыха.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявляли, что отечественные турфирмы потеряли примерно 200 миллионов рублей на фоне конфликта на Ближнем Востоке, произошедшего в середине июня.

Совокупный ущерб еще неизвестен, так как аналитики продолжают подсчеты. При этом на туроператоров почти в полном объеме легли вопросы пересадки и перераспределения нескольких тысяч российских туристов.