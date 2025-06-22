АТОР: туроператоры РФ потеряли 200 млн руб из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Туроператоры России за четыре дня конфликта на Ближнем Востоке (13—16 июня) потеряли примерно 200 миллионов рублей. Об этом РИА Новости заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, совокупный ущерб пока неизвестен, поскольку аналитики находятся еще в процессе его оценки.

Также Ломидзе отметила, что вопросы пересадки и перераспределения нескольких тысяч российских туристов почти в полном объеме легли на туроператоров.

Иран закрыл свое воздушное пространство из-за эскалации конфликта с Израилем, которая произошла после удара израильской стороны по военным объектам, в том числе по заводу, где обогащали уран. Исламская Республика в ответ атаковала Тель-Авив.

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке около 10 тысяч россиян в ОАЭ столкнулись с перебоями в авиасообщении.