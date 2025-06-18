Компания Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня включительно

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Авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня включительно из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

При этом, как уточнил Кореняко, Air Arabia продолжит осуществлять вывозные рейсы. Например, перевозчик за среду, 18 июня, собирался отправить в Москву и Екатеринбург свыше 460 пассажиров. На следующий день авиакомпания планирует доставить в Россию примерно 800 горожан.

После принятого Air Arabia решения, пассажирам, которые приобрели билет в составе турпакета, посоветовали обратиться туда, где была сделана покупка.

Тем, кто оформил билет через сайт авиакомпании, представитель Росавиации предложил или отменить перелет с сохранением кредитного ваучера, или полностью вернуть деньги, или перенести дату вылета. Для каждой из трех опций пассажирам нужно заполнить форму на сайте airarabia.com в разделе "Временная приостановка полетов".

Гражданам, которые приобрели билеты через сторонние сайты, Кореняко порекомендовал обратиться туда, где была сделана покупка. Пассажирам, купившим билеты в московских офисах, нужно направить запрос на почту airarabia.russia@aviareps.com.

Иран закрыл свое воздушное пространство из-за эскалации конфликта с Израилем, которая произошла после удара израильской стороны по военным объектам, в том числе по заводу, где обогащали уран. Исламская Республика в ответ атаковала Тель-Авив.

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке около 10 тысяч россиян в ОАЭ столкнулись с перебоями в авиасообщении.