Юрист Георгиева рассказала, как обезопасить себя при аренде жилья на отдыхе

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Проверка документов арендодателя, безналичная оплата и фиксация поломок в квартире обезопасит от неприятных ситуаций при съеме жилья на курорте. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее мнению, выбирать такое жилье лучше через популярные сервисы, которые предварительно проверяют своих пользователей.

"Однако при личной встрече с арендодателем все равно необходимо попросить его показать паспорт и документ, подтверждающий, что он собственник жилья. Если же квартиру сдает кто-то по просьбе владельца, у него на руках должна быть дающая на это право доверенность", – отметила юрист.





Алла Георгиева юрист Еще один важный шаг – составить опись передаваемого имущества. Она должна идти как отдельное приложение к договору аренды. В документе следует указать все имеющиеся на момент заселения недостатки в квартире.

"Советую все тщательно проверить: работает ли электричество, течет ли вода, не подтекают ли трубы, не сломана ли кровать, холодильник, телевизор и так далее. Если это не зафиксировать сразу, арендодатель потом может сказать, что это арендатор привел имущество в негодность", – предупредила эксперт.

К описи желательно приложить распечатанные фото найденных недостатков. Другой вариант – отправить снимки на электронную почту арендодателя и попросить, чтобы он ответным письмом написал "подтверждаю", добавила Георгиева.

Кроме этого, юрист посоветовала не расплачиваться с владельцем квартиры наличными.

"Всегда лучше переводить сумму на карту арендодателя, чтобы остался чек. Он будет подтверждать, что плата действительно вносилась", – подчеркнула эксперт.

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