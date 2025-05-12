Глава СК поручил доложить о расследовании нападения собаки на ребенка в Шатуре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела о нападении крупной собаки на ребенка в Шатуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выполнение данного поручения проконтролирует центральный аппарат СК РФ.

О нападении алабая на ребенка в Подмосковье сообщил телеграм-канал "Типичная Шатура". По предварительным данным, собака вырвалась с частного участка, расположенного на Пионерской улице.

В этот момент мимо на велосипеде ехал мальчик. Пес напал на него, повалив на землю. Спасти ребенка от алабая смогли прохожие. По данным авторов канала, мальчик не получил серьезных травм.

Ранее бездомная собака напала на восьмилетнего ребенка в Омске. По словам матери мальчика, ее сын играл с другими детьми и в этот момент собака укусила его за лицо. Женщина уточнила, что раны были глубокие, практически до артерии. В связи с этим ребенку наложили два шва.

По словам матери пострадавшего мальчика, ранее это же животное напало на ее дочь, вцепившись в куртку девочки. Она пояснила, что такие инциденты происходят в связи с тем, что рядом находится приют для животных, сотрудники которого якобы выпускают на улицу непристроенных собак.