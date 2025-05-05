Владелец напавших на мальчика в Сочи хаски предстанет перед судом

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

В суд направили дело владельца двух хаски, которые напали на мальчика и нанесли тяжелые увечья в Сочи. Об этом сообщили в телеграм-канале управление СК РФ по Кубани.

Уточняется, что в отношении 48-летнего хозяина собак завершили расследование уголовного дела. Он обвиняется по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

По данным следствия, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки сорвались с цепи и набросились на ребенка. Мальчика с ранами лица доставили в больницу в Сочи, а затем вертолетом перевезли в Краснодар.

Хозяин на допросе рассказал, что перед этим не кормил собак некоторое время. Известно, что животных усыпили. Мужчина признал свою вину.

Ребенка в начале марта перевезли в Москву, где ему делают пластические операции по восстановлению мягких тканей лица. Его лечение проходит в несколько этапов с перерывами.