Врачи сняли швы пострадавшему при нападении собак в Сочи ребенку

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Мальчику, которого в феврале в Сочи искусали собаки, сняли швы с лица после завершения первого этапа пластических операций. Следующий этап – реабилитация, сообщает ТАСС со ссылкой на отца ребенка Валентина Королева.

"В реабилитационный центр "Кораблик" в Подмосковье сына отправят после того, как установят эспандеры под кожу головы для растяжения тканей и снимут трахеостому, чтобы он самостоятельно дышал. Дальше будем восстанавливаться", – рассказал родитель.

Как отметил Королев, все пересаженные лоскуты прижились. Эспандер нужен для дальнейшей реконструкции щек, он будет постепенно растягивать ткани.

Хаски напали на 9-летнего мальчика в конце февраля, когда ребенок возвращался из школы. Мальчика спасли прохожие. По словам отца, в результате нападения мальчик получил тяжелые травмы лица – от области глаз до нижней губы.

Первую операцию мальчику провели в краснодарской больнице. Затем его перевели в РДКБ Минздрава России, где ему сделали первый этап реконструктивно-пластической операции. Медикам удалось пришить верхнюю губу и щеки.

Полиция задержала хозяина хаски, который признал свою вину. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого время здоровью малолетнего по неосторожности.