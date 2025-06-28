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Новости

Новости

28 июня, 09:30

Происшествия

Новости регионов: в Краснодарском крае грузовик спровоцировал смертельное ДТП

Новости регионов: в Краснодарском крае грузовик спровоцировал смертельное ДТП

В Балашихе полиция ищет человека, обстрелявшего собаку

"Московский патруль": студент пришел в академию музыки имени Гнесиных с пистолетом

"Московский патруль": питбайк столкнулся с автобусом в Подмосковье

"Московский патруль": сотрудники уголовного розыска задержали банду мошенников

В Сочи два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе

Пострадавший в Шереметьево мальчик начал приходить в себя

Водолазы достали из воды тело ребенка, который выпал за борт в Химках

В Химках нашли тело мальчика, выпавшего из катера

Новости регионов: в Южно-Сахалинске спасли собаку, выпавшую из окна многоэтажки

В Краснодарском крае произошло крупное ДТП с участием грузовика. Водитель фуры при перестроении вытолкнул легковую машину на встречную полосу, где она столкнулась с двумя автомобилями и вылетела в кювет. Водитель и трое пассажиров легковушки погибли. Виновник аварии скрылся с места происшествия, однако был задержан сотрудниками ГАИ.

Во Владивостоке сотрудники полиции ликвидировали подпольное казино. О незаконном заведении стало известно из соцсетей. На месте были задержаны администратор и почти десяток посетителей, изъято более ста тысяч рублей и шестьдесят единиц игрового оборудования. Казино работало круглосуточно. Организаторов ищут, их личности устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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