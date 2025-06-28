Новости регионов: в Краснодарском крае грузовик спровоцировал смертельное ДТП

В Краснодарском крае произошло крупное ДТП с участием грузовика. Водитель фуры при перестроении вытолкнул легковую машину на встречную полосу, где она столкнулась с двумя автомобилями и вылетела в кювет. Водитель и трое пассажиров легковушки погибли. Виновник аварии скрылся с места происшествия, однако был задержан сотрудниками ГАИ.

Во Владивостоке сотрудники полиции ликвидировали подпольное казино. О незаконном заведении стало известно из соцсетей. На месте были задержаны администратор и почти десяток посетителей, изъято более ста тысяч рублей и шестьдесят единиц игрового оборудования. Казино работало круглосуточно. Организаторов ищут, их личности устанавливаются.

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