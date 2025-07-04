Новости мира: крупнейший лесной пожар года охватил Калифорнию

В Калифорнии разгорается крупнейший в этом году природный пожар. Огонь стремительно распространяется и уже охватил более 200 квадратных километров лесов. В ряде небольших населенных пунктов объявлена эвакуация жителей, перекрыта федеральная трасса 166.

На границе Чили и Аргентины экстремальные холода привели к затору: из-за морозов застряли более 200 грузовиков и почти 400 человек. По данным Всемирной метеорологической организации, эти страны сейчас считаются одними из самых холодных мест на Земле за пределами полярных регионов.

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