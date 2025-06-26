Daily Mail: турист в Мексике скончался после удара током во время уборки

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Турист из Британии скончался в Мексике во время уборки дома, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник.

По данным СМИ, несчастный случай произошел 2 июня, за несколько часов до того, как 50-летний турист должен был улететь в Великобринию.

Пока мужчина был в отпуске, у него родился внук, которого он хотел увидеть. Перед отъездом британец решил сделать уборку в доме, который он арендовал во время отпуска. Турист забрался на крышу, чтобы убрать листву, и дотронулся до кабеля под напряжением. Его пытались реанимировать, но спасти мужчину не удалось.

Сейчас семья погибшего собирает деньги на транспортировку тела в Великобританию.

Ранее от удара током скончался 12-летний мальчик во Владимирской области. По данным СК, во время прогулки по лесу школьник дотронулся до провода, который свисал со столба электропередач. Конструкция находилась в 1,5 метра от земли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.