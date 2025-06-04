Bild: автомобиль въехал в школьников под Кельном

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Автомобиль въехал в школьников в городе Хюрт, который находится под Кельном в Германии. В результате пострадали два ребенка, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Мы исходим из того, что произошел несчастный случай", – подчеркнул представитель полиции.

По его словам, доказательств того, что водитель автомобиля совершил наезд умышленно, пока нет.

Ранее мужчина на автомобиле въехал в группу фанатов во время празднования победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов во французском городе Гренобль. По предварительным данным, четыре человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля задержан.

До этого свыше 20 человек пострадали в аварии с автобусом в Германии. ДТП произошло на трассе A59. Автобус въехал в стоящие на дороге машины, после чего автомобили врезались друг в друга.

