Водитель автомобиля въехал в группу футбольных фанатов во Франции

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Мужчина на автомобиле въехал в группу фанатов во время празднования победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов в городе Гренобле Франции. Об этом сообщает агентство AFP.

По предварительной информации, четыре человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее аналогичный случай в центре Ливерпуля на улице Уотер-стрит. Горожане собрались, чтобы отметить победу одноименного футбольного клуба в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Представитель службы скорой помощи северо-запада Великобритании Дейв Китчин заявил, что в результате происшествия пострадали около 50 человек.

Мужчина, совершивший наезд, подозревается в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.