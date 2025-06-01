01 июня, 05:24Происшествия
Водитель автомобиля въехал в группу футбольных фанатов во Франции
Фото: 123RF/rafaelbenari
Мужчина на автомобиле въехал в группу фанатов во время празднования победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов в городе Гренобле Франции. Об этом сообщает агентство AFP.
По предварительной информации, четыре человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее аналогичный случай в центре Ливерпуля на улице Уотер-стрит. Горожане собрались, чтобы отметить победу одноименного футбольного клуба в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Представитель службы скорой помощи северо-запада Великобритании Дейв Китчин заявил, что в результате происшествия пострадали около 50 человек.
Мужчина, совершивший наезд, подозревается в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
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