Полицейский Джондрилл: наехавший на толпу в Ливерпуле мужчина мог употреблять наркотики

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Мужчина, который наехал на толпу в Ливерпуле, подозревается в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Об этом заявила представитель полиции Карен Джондрилл в ходе пресс-конференции, которую транслировал Sky News.

"Мы задержали 53-летнего мужчину из Западного Дерби по подозрению в покушении на убийство, опасном вождении и вождении в состоянии наркотического (опьянения. – Прим. ред.)", – сказала Джондрилл.

ЧП на улице Уотер-стрит произошло 26 мая. Водитель был задержан.

Среди жертв оказались фанаты местного футбольного клуба, собравшиеся, чтобы отпраздновать победу спортсменов в Английской Премьер-лиге (АПЛ).

Представитель службы скорой помощи северо-запада Великобритании Дейв Китчин заявил, что в результате происшествия пострадали около 50 человек. Всего были госпитализированы 27 человек, в том числе два ребенка. Состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое.

Как позже отметили в полиции Великобритании, в Ливерпуле произошел изолированный инцидент, а не террористический акт. В настоящий момент поиски кого-либо еще на предмет причастности к ДТП не ведутся.