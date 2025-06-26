Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 18:15

Происшествия

Напавшему на ребенка в Шереметьево назначили экспертизу

Напавшему на ребенка в Шереметьево назначили экспертизу

Суд арестовал напавшего на ребенка в Шереметьево до 24 августа

В суд доставили мужчину, напавшего на ребенка в Шереметьево

"Московский патруль": суд вынес приговор криптоблогеру Битмаме

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июня

Работу теплохода "Русь Великая" приостановили после массовых отравлений

На борту теплохода "Русь Великая" выявили кишечную инфекцию

Судебные приставы приостановили работу теплохода "Русь Великая" из-за кишечной инфекции

Суд в Москве арестовал гендиректора ФК "Торпедо" Валерия Скородумова

"Московский патруль": суд арестовал организатора убийства бизнесмена в Подмосковье

Владимиру Витикову, который бросил на пол двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево, проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ранее Химкинский суд арестовал мужчину до 24 августа. Задержанный признал свою вину, однако, по словам отца мальчика, в ходе следственных действий обвиняемый вел себя вызывающе и не пожелал разговаривать с семьей пострадавшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика