Напавшему на ребенка в Шереметьево назначили экспертизу

Владимиру Витикову, который бросил на пол двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево, проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ранее Химкинский суд арестовал мужчину до 24 августа. Задержанный признал свою вину, однако, по словам отца мальчика, в ходе следственных действий обвиняемый вел себя вызывающе и не пожелал разговаривать с семьей пострадавшего.

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