Сильный ветер спровоцировал наводнение в Санкт-Петербурге

Первое за 160 лет июльское наводнение зафиксировали в Санкт-Петербурге. Его причиной стал сильный западный ветер, порывы которого в акватории Финского залива достигли 25 метров в секунду.

Как рассказала местная жительница по имени Юлия, ночью 4 июля были ливни, из-за чего затопило некоторые улицы, а река Нева вышла из берегов. Ожидается, что спад воды начнется в субботу, 5 июля.

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