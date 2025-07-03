Новости регионов: тропический шторм прошел в Хабаровске

В Хабаровске прошел тропический шторм, сопровождавшийся проливными дождями и порывистым ветром. В отдельных районах города ливень был настолько сильным, что видимость на дорогах снизилась до минимума, а движение транспорта местами оказалось парализовано. Ураган повалил рекламные щиты, некоторые улицы оказались затоплены.

В Ростовской области спасатели ликвидируют последствия дорожно-транспортного происшествия на 861-м километре трассы М-4 "Дон". Там столкнулись грузовик и минивэн. В аварии пострадали шесть человек, четверо из них – дети. Погиб один подросток. На месте работают специалисты и техника МЧС, пострадавших передали врачам.

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