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24 июня, 11:15

Регионы

Новости регионов: ливневые осадки затопили Сочи

Новости регионов: ливневые осадки затопили Сочи

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Сочи затопило после залпового ливня с градом. Местная река частично вышла из берегов. Затоплены оказались городской аэропорт и дорога к нему. Супермаркеты были вынуждены закрыться, на пляжи никого не пускают из-за непогоды. Жителей и туристов предупреждают о возможных грозах и смерчах.

Тем временем поисково-ударная группа Тихоокеанского флота России провела учения у берегов Камчатки. Экипажи отработали поиск судов условного противника, в том числе подводных, а также противовоздушную оборону и отражение атак беспилотных летательных аппаратов и катеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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