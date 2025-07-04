Парк Дубки и парковки Санкт-Петербурга затоплены из-за наводнения

В Санкт-Петербурге наводнение привело к тому, что в парке Дубки скамейки полностью ушли под воду, а на парковках затоплены автомобили. Все из-за мощного западного ветра, порывы которого в акватории Финского залива достигают 25 метров в секунду.

Штормовой нагон волн может достичь двух метров, уровень воды уже поднялся до 180 сантиметров. В прошлый раз подобное происходило в 1865 году при императоре Александре II. Спад воды ожидается только 5 июля.

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