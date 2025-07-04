Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 11:15

Регионы

Парк Дубки и парковки Санкт-Петербурга затоплены из-за наводнения

Парк Дубки и парковки Санкт-Петербурга затоплены из-за наводнения

Новости регионов: в Бурятии ликвидировали 11 пожаров за сутки

Новости регионов: в Петербурге спрогнозировали наводнение

Новости регионов: потолок обрушился на фуд-корт ТЦ в Ханты-Мансийском округе

Новости мира: футбольный матч в Новосибирске закончился кулачным боем

Новости регионов: тропический шторм прошел в Хабаровске

Резервуары загорелись на железнодорожной станции в Краснодаре

Новости регионов: пожар произошел в жилом доме в Сочи

В Крыму ликвидирован крупный природный пожар

Ребенок пострадал на вокзале Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге наводнение привело к тому, что в парке Дубки скамейки полностью ушли под воду, а на парковках затоплены автомобили. Все из-за мощного западного ветра, порывы которого в акватории Финского залива достигают 25 метров в секунду.

Штормовой нагон волн может достичь двух метров, уровень воды уже поднялся до 180 сантиметров. В прошлый раз подобное происходило в 1865 году при императоре Александре II. Спад воды ожидается только 5 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика