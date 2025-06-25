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Новости

Новости

25 июня, 07:30

Происшествия

Новости мира: разрушительные наводнения накрыли юго-запад Китая

Новости мира: разрушительные наводнения накрыли юго-запад Китая

На юго-востоке Москвы при пожаре в жилом доме погиб человек

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка в Шереметьево

Напавшему на ребенка в Шереметьево мужчине предъявлено обвинение

"Московский патруль": напавшему на ребенка в Шереметьево грозит до 15 лет заключения

"Московский патруль": мошенники-стоматологи задержаны в нескольких регионах России

В Зеленограде задержали двух грабителей шашлыка

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня

Врачи не обнаружили повреждений мозга у ребенка, на которого напали в Шереметьево

Осмотр места нападения на мальчика в Шереметьево завершен

Юго-запад Китая накрыли разрушительные наводнения – уровень воды во многих реках стремительно поднялся из-за продолжительных ливней. В результате местным властям пришлось эвакуировать 40 тысяч человек. В некоторых районах под воду ушли автомобили и дома, проливные дожди вызвали оползни и разрушили автомагистрали.

На греческом острове Хиос сотни пожарных продолжают борьбу с крупными лесными пожарами. С воздуха тушение поддерживают 14 вертолетов и 4 самолета. Огонь распространяется уже третьи сутки, пламя уничтожает леса и сельскохозяйственные угодья, сотни жителей эвакуированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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