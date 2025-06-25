Новости мира: разрушительные наводнения накрыли юго-запад Китая

Юго-запад Китая накрыли разрушительные наводнения – уровень воды во многих реках стремительно поднялся из-за продолжительных ливней. В результате местным властям пришлось эвакуировать 40 тысяч человек. В некоторых районах под воду ушли автомобили и дома, проливные дожди вызвали оползни и разрушили автомагистрали.

На греческом острове Хиос сотни пожарных продолжают борьбу с крупными лесными пожарами. С воздуха тушение поддерживают 14 вертолетов и 4 самолета. Огонь распространяется уже третьи сутки, пламя уничтожает леса и сельскохозяйственные угодья, сотни жителей эвакуированы.

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