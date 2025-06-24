Мозг мальчика, на которого было совершено нападение в Шереметьево, не пострадал

Врачи не обнаружили повреждений мозга у двухгодовалого ребенка, на которого напали в Шереметьево. В ближайшие дни его постараются снять с аппарата искусственной вентиляции легких. На восстановление потребуется примерно месяц. Об этом заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

В настоящее время мальчик находится в реанимации Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.