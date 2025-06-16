В регионах России участились выходы медведей к людям

Этим летом в ряде регионов страны зафиксированы случаи появления медведей вблизи дорог и населенных пунктов. Сообщения поступают из Сибири, Дальнего Востока, Кузбасса, Пензы, Башкирии, Ханты-Мансийска, Перми и Дагестана. Некоторые животные выходят на трассы и даже подходят к автомобилям в поисках еды.

Эксперты напоминают: при встрече с медведем нельзя убегать. Лучше остановиться, включить громкую музыку или издавать резкие звуки. В лесных поездках стоит иметь при себе свисток, ручной факел, трещотку или колонку, чтобы отпугнуть хищника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.