Юрист Русяев: за содержание запрещенных животных грозит штраф до 3 тысяч рублей

Правительство РФ переутвердило список животных, запрещенных к содержанию. Однако некоторые умудряются заводить таких зверей прямо в своей квартире. Кто попал в перечень и чем опасно подобное соседство, разбиралась Москва 24.

Никаких кобр и крокодилов

Михаил Мишустин переутвердил список животных, запрещенных к содержанию. В него попали более 120 видов, разделенных на 8 категорий:



пресмыкающиеся;

земноводные;

паукообразные;

млекопитающие;

птицы;

хрящевые рыбы;

костные рыбы;

коралловые полипы.

В списке числятся некоторые ядовитые змеи (например, кобры, мамбы и тайпаны), пауки (в том числе черная вдова), различные виды скорпионов, крокодилы, каймановые черепахи с размером каркаса более 30 сантиметров и даже окуни, чей размер превышает 1,5 метра. Кроме того, в перечень попали в том числе тюлени, лисы, носороги, бегемоты, слоны, львы и ягуары.

Новый документ рассчитан на шесть лет и вступит в силу с 1 сентября 2025 года. При этом в настоящее время действует точно такой же перечень, утвержденный правительством в 2019-м. Однако распоряжение не распространяется на зоопарки и зоосады, океанариумы, цирки, дельфинарии и другие подобные случаи.

Несмотря на запреты, некоторые москвичи умудряются заводить экзотических животных прямо у себя дома. К примеру, в 2024 году в Сети распространилось видео с обезьяной, скачущей по деревьям района Южнопортового. Как рассказывали очевидцы, она проживала в квартире с семьей, где есть двое маленьких детей.

А в марте 2025-го у москвича изъяли самца пумы по кличке Геркулес, которого не раз видели на прогулке без намордника в районе Кунцево. Мужчину, который несколько лет содержал зверя в тесной квартире, привлекли к административной ответственности. Животное передали в Московский зоопарк.

Кто в опасности?

Ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Москвой 24 напомнил, что соседство с животными из перечня опасно в первую очередь для самих зверей.

"Нужно понимать, что уход за представителями дикой фауны – большая наука. И на небольшой площади практически невозможно создать для них условия, соответствующие санитарным и зоогигиеническим требованиям", – рассказал специалист.





Михаил Шеляков ветеринар Из-за неправильного, неестественного питания и некомфортных, тесных условий дикие звери попросту теряют здоровье и живут гораздо меньше, чем могли бы. А в некоторых случаях из-за страданий они становятся более агрессивными и нападают на своих хозяев.

Угрозу жизни также несет недостаток опыта и халатность в обращении с дикими животными, указал специалист. Также существуют риски и с точки зрения инфекционных болезней, отметил в разговоре с Москвой 24 ветеринар, эксперт по экзотическим животным Олег Байдаров.

"К примеру, лисы, попавшие в список, самые распространенные переносчики бешенства в столичном регионе. Черепахи вполне могут заразить своего хозяина сальмонеллезом. Также многие дикие звери являются переносчиками лептоспироза (острая инфекционная болезнь. – Прим. ред.)", – разъяснил специалист.

Дикие звери угрожают хозяевам не только в плане здоровья, но и кошелька. Юрист Илья Русяев в беседе с Москвой 24 напомнил, что за содержание животного из запрещенного перечня гражданам придется заплатить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.





Илья Русяев юрист А если будет доказано жестокое обращение, хозяев могут наказать еще на 15 тысяч рублей или привлечь к уголовной ответственности.

Отдельное внимание заслуживают животные, занесенные в Красную книгу России. За их незаконное содержание предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет, а также штраф до миллиона рублей, разъяснил юрист.

