Новости регионов: жителей Забайкальского края начали эвакуировать из-за наводнения

В нескольких селах Забайкалья эвакуируют людей из-за наводнения. В Маккавеево подтоплены 15 приусадебных участков, а в поселке Дарасун на единственной к населенному пункту дороге смыло мост. Туда направлена спецтехника, власти обещают срочно возвести переправу. Ранее в регионе было объявлено экстренное предупреждение. Ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, а также усиление ветра до 24 метров в секунду.

Тем временем в новосибирском аэропорту Толмачево 1,5 тысячи пассажиров не могут вылететь. Из-за сильного тумана там задерживается прилет 50 рейсов из десятков городов России, еще 6 отменены. По данным МЧС, 2 июля в регионе ожидаются переменная облачность, а в отдельных районах – кратковременные дожди и грозы.

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