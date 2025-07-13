"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов в Геленджик

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов в Геленджик. Первый рейс из Домодедово запланирован на 24 июля. Это уже третья авиакомпания, которая возобновляет полеты на популярный курорт из Москвы.

Аэропорт Геленджика снова начинает работу после трехлетнего перерыва. Ожидается, что возобновление авиасообщения положительно скажется не только на туристическом потоке, но и на развитии всего черноморского побережья.

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