"Московский патруль": таможня Шереметьево изъяла у пассажира драгоценные украшения

Таможенники в столичном аэропорту Шереметьево изъяли у пассажира из Турции драгоценные украшения, среди которых подвески, кольца, браслеты известных мировых брендов стоимостью 14 миллионов рублей.

Их обнаружили с помощью металлодетектора в кармане брюк. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров").

Подробнее – в программе "Московский патруль".

