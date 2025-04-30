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30 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": таможня Шереметьево изъяла у пассажира драгоценные украшения

"Московский патруль": таможня Шереметьево изъяла у пассажира драгоценные украшения

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Таможенники в столичном аэропорту Шереметьево изъяли у пассажира из Турции драгоценные украшения, среди которых подвески, кольца, браслеты известных мировых брендов стоимостью 14 миллионов рублей.

Их обнаружили с помощью металлодетектора в кармане брюк. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров").

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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