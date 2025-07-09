Российским туристам начали предлагать экстремальные туры в Афганистан

Российским туристам начали предлагать туры в Афганистан. Поездка рассчитана на подготовленных путешественников и сопровождается рядом ограничений: обязательным участием местного гида, а в некоторых случаях – вооруженной охраной.

Стоимость восьмидневного тура составляет примерно 254 тысячи рублей, отдельно оплачиваются виза, медицинская страховка и услуги охраны. Оплата в стране возможна только наличными долларами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.