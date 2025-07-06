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06 июля, 09:07

Туризм

В АТОР не зафиксировали роста числа отказавшихся от отдыха россиян в 2025 году

Фото: 123RF/peopleimages12

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в сравнении с 2024 годом не наблюдает увеличения количества россиян, которые отказываются от путешествий в 2025-м. Об этом ТАСС сообщила глава ассоциации Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, те, у кого не получилось отправиться в Анапу, поехали в другие места, где есть водоемы. Например, на Каспийское море или Балтику.

"Например, совершенно неожиданно тут выигрывает Карелия, где много озер", – рассказала глава АТОР.

При этом в конце июня в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отмечали, что пляжи Анапы заполнены отдыхающими. По их данным, загрузка местных отелей увеличилась на 20% по сравнению с майскими показателями.

Однако, несмотря на это, местные отельеры и туроператоры указали на снижение турпотока относительно предыдущих сезонов. В РСТ прогнозируют, что курорт выйдет в ноль к показателям 2024 года, но если не будет роста цен.

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