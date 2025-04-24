Рестораторы поддержали идею официальной оценки московских заведений

В столице появится система государственной оценки ресторанов и кафе – ее запуск анонсировало Минэкономразвития. Идею уже поддержали представители ресторанного бизнеса. По их словам, такая система поможет честным заведениям выделиться и избавит их от избыточных проверок.

Каждое кафе или ресторан смогут получить знак качества после прохождения аудита. Его разместят прямо у входа, чтобы посетители сразу могли оценить уровень безопасности и сервиса.

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