Подростки в России начали массово терять волосы

Количество обращений к врачам-трихологам среди школьников увеличилось в четыре раза за последний год. Причинами выпадения волос специалисты называют стрессы, перенесенные инфекции и неправильное питание.

17-летняя Карина уже несколько месяцев борется с алопецией, а 13-летний Коля, напротив, считает отсутствие волос своей изюминкой. Врачи советуют с раннего возраста уделять внимание питанию и стрессоустойчивости, чтобы избежать подобных проблем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.