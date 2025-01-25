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25 января, 22:30

Общество

Подростки в России начали массово терять волосы

Подростки в России начали массово терять волосы

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Количество обращений к врачам-трихологам среди школьников увеличилось в четыре раза за последний год. Причинами выпадения волос специалисты называют стрессы, перенесенные инфекции и неправильное питание.

17-летняя Карина уже несколько месяцев борется с алопецией, а 13-летний Коля, напротив, считает отсутствие волос своей изюминкой. Врачи советуют с раннего возраста уделять внимание питанию и стрессоустойчивости, чтобы избежать подобных проблем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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