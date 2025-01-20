The Guardian: британские хирурги впервые удалили опухоль мозга через глазницу

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Британские медики впервые провели хирургическую операцию по удалению опухоли, которая ранее считалась неоперабельной, через глазницу. Об этом сообщила газета The Guardian.

Пациенткой стала 40-летняя женщина Рувимбо Кавия.

Два года назад, в 2023 году, врачи диагностировали у нее менингиому в пещеристом синусе. Данный участок находится за глазными яблоками под мозгом, поэтому многие опухоли, по мнению хирургов, в этом месте считались неудаляемыми или требовали сложнейшего хирургического вмешательства, которое подразумевало риск дальнейших осложнений.

Врачи из Лидса, графства Йоркшир, в рамках операции, которая прошла в феврале 2024 года, впервые смогли применить трансобитальный эндоскопический подход, значительно упрощающий доступ к опухоли в труднодоступном участке мозга у медиков.

Методика, которую разработал челютно-лицевой хирург Джитен Пармар, заключается в том, что врачи делали минимальный надрез во внешней стенке глазницы.

Операция заняла у медиков 3 часа. Рувимбо Кавия быстро восстановилась, и у нее остался небольшой шрам рядом с глазом.

Отмечается, что новую методику уже начали применять другие хирурги и с ее помощью успешно завершили еще несколько операций.

Ранее врачи московского ГКБ имени М. П. Кончаловского спасли пациентку, которую укусила обезьяна в Китае. Она получила травмы во время экскурсии в провинции Хайнань.

Медики приняли пострадавшую в экстренном порядке, провели осмотр, обработали раны и прописали схему дальнейшей терапии и перевязок.

