Мальчик из Чехова первым в РФ получил генный препарат от "болезни бабочки"

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В России впервые применили препарат от буллезного эпидермолиза, известного как "болезнь бабочки". Лечение получил 15-летний мальчик из Чехова, сообщает РИАМО.

Как отметила замминистра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина, лечение препаратом стало возможно благодаря тому, что его закупил президентский фонд "Круг добра".

"Для нас это знаковое событие, так как на базе нашего Научно-исследовательского института детства впервые в России и в мировой практике вводится препарат детям с тяжелым наследственным заболеванием – генным дерматозом", – сказала Зинатулина.

Получивший препарат мальчик страдает от буллезного эпидермолиза. Поврежденные болезнью участки кожи ему обработали специальным препаратом беремаген геперпавек – специальный гель смешивается из двух компонентов и наносится в виде капель.

Препарат для лечения "детей-бабочек" является прорывом в науке, подчеркнул руководитель НИИ детской дерматологии Национального Научно-исследовательского центра здоровья детей, главный внештатный дерматолог министерства здравоохранения Московской области Николай Мурашкин.

"В основе терапевтического эффекта этого препарата лежит то, что в клетки кожи привносится правильная генетическая копия гена, который патологически изменен. В результате клетки начинают продуцировать белок, который отсутствует у этих детей", – пояснил он.

Ожидается, что в ближайшее время по всей России лечение новым препаратом получат 47 человек. Всего в нем нуждаются около 280.

В апреле 2024 года врачи в Москве помогли пациентке с "синдромом бабочки" родить здорового ребенка. Из-за рисков медики провели девушке кесарево сечение. Пациентку разместили на специальном гелевом матрасе на операционном столе, а в местах измерения артериального давления и установки катетеров защитили кожу.

После операции медики прибегли к специальной технике ушивания.